Російські спецслужби завербували місцевого мешканця на початку року

Служба безпеки України затримала російського інформатора, який шпигував за кораблями ЗСУ поблизу Миколаївського морпорту. Про це у четвер, 22 лютого, повідомили у прес-центрі відомства у Telegram.

За даними слідства, ворожим агентом виявився місцевий житель, якого російські спецслужби дистанційно завербували на початку цього року.

Як розповіли у спецслужбі, серед пріоритетних «цілей» ворога були військові кораблі ЗСУ і напрямки їхнього переміщення морськими та річковими маршрутами. Також зловмисник цікавився цікавили координатами сухопутних підрозділів українських захисників, у тому числі тих, які залучені до бойових операцій на лівобережжі Херсонської області. Цю інформацію росіяни планували використати для підготовки ракетно-дронових атак на прифронтову частину півдня України.

У результаті контрдиверсійних заходів інформатора викрили під час його розвідувально-підривної діяльності.

«Це дозволило убезпечити місця дислокації підрозділів ЗСУ, а також задокументувати злочинні дії фігуранта і затримати його у власному помешканні», – розповіли в повідомленні.

У поле зору окупантів чоловік потрапив через свої неодноразові дописи на підтримку російського вторгнення в Україну. Після відпрацювання ворожих завдань російський агент звітував у месенджері своєму куратору.

«Під час обшуку в помешканні затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його розвідувальної діяльності на користь країни-агресора», – написали в повідомленні.

Чоловікові оголосили підозру, він перебуває під вартою. Йому загрожує 12 років в’язниці.