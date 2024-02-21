34-річна харків'янка наводила російські ракети на житлові будинки

Співробітники Служби безпеки України у Харкові затримали 34-річну жінку, яка навела російські ракети на цивільні будинки. Як наслідок – дев’ятеро людей отримали поранення. Про це у середу, 21 лютого, повідомили у прес-службі СБУ.

За даними слідчих, саме завдяки жінці російські військові 23 січня 2024 року близько 22:00 обстріляли ракетами С-300 та Х-22 Київський та Холодногірський райони Харкова.

«Тоді внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнали приватні будинки, навчальний заклад та поштове підприємство. Через руйнування довелося виселити 16 мирних жителів, у тому числі двох дітей. Дев’ятеро мешканців обласного центру отримали тяжкі поранення», – йдеться у повідомленні.

24 січня російська агентка прийшла до місця влучання, щоб зібрати інформацію про ушкоджену інфраструктуру та постраждалих людей. Співробітники СБУ затримали жінку, коли вона проводила дорозвідку біля будинків, які обстріляли російські війська. У неї вилучили телефон, на який вона фотографувала наслідки обстрілів та надсилала окупантам.

Зрадницею виявилась 34-річна харків’янка, яку спецслужби Росії завербували на початку 2024 року. Окупанти заплатили жінці аванс за подальшу розвідувально-підривну діяльність проти України. Потім зловмисниця передала росіянам координати найбільш густозаселених районів міста, а також геолокації будівель, які, на її думку, могли використовувати Сили оборони. Крім того, вона збирала розвіддані про переміщення підрозділів ЗСУ у напрямку східного фронту.

«Щоб зібрати інформацію, зрадниця пішки обходила територію міста та фіксувала українські об’єкти на камеру власного телефону. Для конспірації спілкування з агресором фігурантка щоденно видаляла звіти, які відправляла до Росії», – розповіли у СБУ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру у державній зраді, що вчинена в умовах воєнного стану. Жінка перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.