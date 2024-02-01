Зловмисниці загрожує до 15 років тюрми

Служба безпеки України викрила мешканку Краматорська російської воєнної розвідки, яка за вказівками росіян жінка збирала розвіддані про дислокацію та переміщення українських військ у районі Бахмута. Про це повідомила прес-служба відомства у четвер, 1 лютого.

Як розповіли у відомстві, жінка була на прямому зв’язку з командиром спецпідрозділу головного управління генштабу збройних сил Росії (відомого як ГРУ), який дислокується на передовій. Ворога цікавили координати ключових опорних пунктів та вогневих позицій підрозділів ЗСУ, які беруть участь у бойових операціях на східному фронті.

Розвідувальні дані були потрібні росіянам для підготовки диверсійних вилазок та коригування ракетних ударів по бойових позиціях українських військ. Під час документування злочинів інформаторки СБУ з’ясувала, що вона знайома і періодично спілкується з очільником так званої «народної ради» терористичної організації «ДНР» Артемом Жогою.

«У телефонних розмовах фігурантка вихвалялась йому тим, що співпрацює з російською розвідкою. Для максимального збору розвідвідомостей вона планувала влаштуватись продавчинею до місцевого магазину неподалік підрозділу українських захисників», – йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ викрили ворожі наміри фігурантки і затримали її у власному помешканні.

За даними слідства, у червні 2023 року вона потрапила у поле зору командира спецназу російського ГРУ через свою проросійську діяльність у соцмережах. Жінка направляла розвідувальні «звіти» у вигляді текстових файлів та скріншотів електронних карт з позначками українських об’єктів.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 15 років тюрми.