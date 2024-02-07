На Донеччині СБУ затримала коригувальницю, через яку загинуло шестеро людей
Чоловік жінки служив у російській приватній військовій компанії «Вагнер»
Співробітники Служби безпеки України затримали на Донеччині коригувальницю, через яку 6 січня у Покровському районі внаслідок обстрілу загинуло шестеро людей, серед них – двоє дітей. Про це повідомили у середу, 7 лютого, у прес-службі СБУ.
Слідчі встановили, російські спецслужби завербували жінку ще до початку повномасштабного вторгнення, коли вона приїжджала до окупованого Донецька провідати свого чоловіка, який відбував тюремний термін у місцевій колонії. Згодом її чоловік вступив до російської приватної військової компанії «Вагнер», а його жінка почала працювати на воєнну розвідку Росії.
Улітку 2023 року з жінкою зв’язався російський куратор та наказав збирати інформацію про Бахмутський напрямок. Також зловмисниця вистежувала наявність і періодичність руху ешелонів з важкою бронетехнікою та артилерією ЗСУ у напрямку передової.
Щоб виконувати завдання росіян, жінка влаштувалась продавчинею привокзального кіоску у фронтовому районі області.
«Там вона випитувала потрібні відомості у працівників вокзалу під час довірливих розмов та продажу товарів. Крім того, вона намагалась приховано фіксувати переміщення рухомого складу українських військ», – йдеться у повідомленні.
Отриману інформацію вона передавала кадровому співробітнику Головного управління генштабу збройних сил Росії. Його особу вже ідентифікувала Служба безпеки.
«Для комунікації зловмисники використовували анонімний чат у популярному месенджері. Передачу розвідданих фігурантка здійснювала у вигляді текстових звітів та електронних фото українських об’єктів з прив’язкою до місцевості», – повідомляють в СБУ.
СБУ викрила жінку та провела у її помешканні обшуки. Тоді у російської інформаторки виявили телефон, який вона використовувала у розвідувально-підривній діяльності.
Затриманій оголосили про підозру у незаконному поширенні інформації про переміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану. Їй загрожує до 12 років ув’язнення. Наразі російська агентка перебуває під вартою.