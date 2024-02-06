П'ятьом підозрюваним суд вже обрав запобіжний захід

Співробітники Служби безпеки України викрили агентурну мережу військової контррозвідки ФСБ, яка діяла в Україні. До неї входили колишні посадовці Головного управління розвідки Міноборони та Служби зовнішньої розвідки України, а також співробітник обласного управління СБУ. Про це у вівторок, 6 лютого, повідомили у прес-службі СБУ.

Російські інформатори збирали розвіддані про Сили оборони та стратегічно важливі енергетичні об’єкти. Інформацію передавали своєму куратору – співробітнику ФСБ, який зараз перебуває у тимчасово окупованому Криму.

Слідчі встановили, експосадовця зовнішньої розвідки ФСБ завербувало ще до повномасштабного вторгнення під час перебування на службі.

Весь цей час він збирав інформацію про місця базування українських військових, а після початку повномасштабного вторгнення – і про канали транспортування іноземного озброєння в Україну. Також російський агент передавав до ФСБ секретну інформацію про особливості роботи та системи охорони Рівненської та Хмельницької АЕС.

«Для максимальної конспірації фігурант не надсилав інформацію телефоном. Він передавав розвіддані до ФСБ через спільника, який виїжджав за кордон як волонтер та особисто звітував резиденту ворожої спецслужби. Особливо чутливу інформацію колишній розвідник передавав на флешці через контрабандистів з прикордонних районів України», – йдеться у повідомленні.

Серед інших російських агентів – чоловік, який раніше проходив службу у ГУР. Він передавав росіянам особисті дані українських захисників. Ще один інформатор – співробітник СБУ, який розвідував для окупантів геолокації фортифікаційних споруд та інженерних загороджень поблизу берегової лінії Одещини.

«За даними слідства, ФСБ вербувала учасників групи, використовуючи у тому числі погрози вбивства їх сімей. Крім того, за кожне виконане завдання зловмисники отримували гроші від Росії», – йдеться у повідомленні.

СБУ провела багатоетапну операцію та затримали п’ятьох учасників російської агентурної мережі. Їм повідомили про підозру у державній зраді. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.