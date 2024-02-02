Росіяни покинули свого спільника у місті, коли тікали на лівобережжя Херсонщини

Працівники Служби безпеки України викрили мешканця Снігурівки, який співпрацював з російськими військами під час окупації частини Миколаївської області. Він допомагав окупантам перевіряти місцевих жителів, які намагалися виїхати на підконтрольну Україні територію, повідомили у прес-службі СБУ у п’ятницю, 2 лютого.

Як розповіли у відомстві, зловмисник добровільно зголосився чергувати на російських блокпостах, що розташовувались на виїздах з населеного пункту. Там він зупиняв автомобілі українців та відбирав у них мобільні телефони, паспорти та інші документи для «перевірки».

«Потім фігурант виводив людей з авто і пропонував їм залишитись на окупованій частині регіону та співпрацювати з рашистами», – розповіли в СБУ.

Також загарбники «конфісковували» транспортні засоби, гроші та інші особисті речі потерпілих.

Однак тікаючи на лівобережжя Херсонщини росіяни покинули свого спільника у місті. Тривалий час зловмисник переховувався на території регіону, де періодично змінював адреси проживання. Зрештою, його затримала СБУ.

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.