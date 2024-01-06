Росіяни завдали ракетного удару по Покровську і Селу Рівне, що на Донеччині

Внаслідок російського ракетного удару по Покровському району Донецької області загинули 11 людей, в тому числі пʼятеро дітей. Про це 6 січня повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, росіяни завдали удару ввечері 6 січня, використавши для цього зенітно-ракетні комплекси С-300.

«11 загиблих, у тому числі 5 дітей – такі попередні наслідки ударів по Покровському району. Росіяни вдарили по району ракетами С-300, вбили 11 людей і поранили ще 8. Основний удар прийшовся по Покровську і Рівному Мирноградської громади», – зазначив Філашкін.

Наразі на місцях влучань продовжують працювати рятувальники, які розбирають завали. Усіх поранених було госпіталізовано до лікарень.

У ДСНС України повідомили, що у Покровську внаслідок обстрілу повністю знищені два приватні житлові будинки. У селі Рівне Мирноградської громади також було пряме влучання у приватний житловий будинок. За даними рятувальників, там мешкали шестеро людей, з них троє – діти.

На ракетний обстріл Покровського району Донеччини відреагував президент Володимир Зеленський. Він також повідомив про удар ракетами С-300 та написав, що йдеться про понад десятьох загиблих.

«Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких. Удар росіян був просто по звичайній житловій забудові, по приватних будинках. Усім пораненим надається необхідна допомога. І Росія повинна відчувати – завжди відчувати, – що жоден із таких ударів без наслідків для держави-терориста не минеться», – сказав президент.

Покровськ розташований у західній частині Донецької області (мапа Deepstate)

Це вже третій масований удар по Покровську від початку року. 1 січня росіяни завдали ракетного удару по Покровську. Через обстріл міста отримали поранення 9-річна дівчинка і 70-річна жінка. В ніч на 6 січня російські загарбники також завдали удару по Покровську. Вже вдень голова Донецької ОВА повідомив, що внаслідок російського обстрілу Покровська постраждали шестеро людей.