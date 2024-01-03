Російська ракета влучила в одну із харківських шкіл

Російська ракета влучила в одну зі шкіл Основ’янського району в Харкові. Про це повідомляє «Суспільне».

Влучання сталося ввечері 2 січня, коли росіяни обстрілювали Харків ракетами з С-300. Внаслідок влучання частина двоповерхової будівлі обвалилася.

На місті вибуху утворилася вирва діаметром близько десяти метрів, вона наповнена водою. Рятувальники припускають, що ракетний удар пошкодив підземний водогін.

У щонайменше трьох приватних будинках поблизу побило вікна. Про постраждалих внаслідок удару наразі не повідомлялося.

Нагадаємо, уранці вівторка, 2 січня, під час масштабної ракетної атаки Росії на Україну відбувся сильний обстріл Харкова. Внаслідок ракетного обстрілу у місті постраждало 44 людини, одна жінка загинула під час госпіталізації