Шпигуну загрожує до восьми років тюрми

Співробітники Служби безпеки України затримали російського інформатора, який вистежував у регіоні комплекси протиповітряної оборони та склади українських військових із боєприпасами. Про це у вівторок, 20 лютого, повідомили у прес-службі СБУ.

Слідчі встановили, російський шпигун у 2024 році із власної ініціативи почав передавати інформацію про Сили оборони до російських інтернет-ресурсів. Щоб зібрати розвіддані, чоловік приховано фіксував об’єкти військової інфраструктури. Для конспірації він постійно змінював сім-карти мобільних операторів.

Найбільше російського шпигуна цікавили пункти дислокації українських комплексів протиповітряної оборони та координати складів із озброєнням та боєприпасами українських захисників. Отриману інформацію він передавав до кількох російських Telegram-каналів, які координують спецслужби Росії. Крім того, за даними СБУ, чоловік на початку повномасштабного вторгнення хотів приєднатися до бойовиків приватної військової компанії «Вагнер» і воювати проти України.

«Однак співробітники СБУ спрацювали на випередження: своєчасно викрили зловмисника і поетапно задокументували його злочинні дії. Оперативне реагування Служби безпеки дозволило зірвати плани агресора щодо отримання розвідданих, а самого російського інформатора затримати у власному помешканні», – йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у помешканні чоловіка вилучили засоби зв’язку із доказами злочинних дій. Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення зброї або розміщення ЗСУ. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – перебування під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до восьми років тюрми.