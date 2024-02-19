За співпрацю з росіянами колаборанту загрожує довічне увʼязнення

Співробітники Служби безпеки України затримали чергового російського агента. За даними слідчих, 45-річний чоловік готував ракетні удари по залізниці, а також вистежував для росіян локації військових шпиталів. Про це у понеділок, 19 лютого, повідомили у прес-службі СБУ.

Слідчі встановили, 45-річний чоловік на початку повномасштабного вторгнення переїхав на Черкащину, як переселенець. За даними джерел «Української правди», чоловіка звати Сергій Жданов. На початку 2024 року його дистанційно завербував представник Головного управління генштабу ЗС Росії. У поле зору російської спецслужби луганчанин потрапив через свого знайомого – бойовика окупаційного угруповання Росії, яке дислокується на тимчасово окупованій частині Луганської області.

Головним завданням російського шпигуна було виявлення вузлових залізничних станцій, через які переправляли військову техніку ЗСУ на фронт. Також окупанти сподівались отримати від свого агента точні координати складів із озброєнням та боєприпасами українських військ. Крім того, росіян цікавили локації військових шпиталів, де проходять лікування поранені воїни Сил оборони.

«Загарбники збиралися використати цю інформацію для планування ракетно-дронових ударів по українських об’єктах.Таким чином вони сподівалися перерізати шляхи постачання зброї та боєприпасів для ЗСУ на передову, а також завдати вогневого ураження по місцях найбільшого зосередження особового складу українських військ», – пояснюють у СБУ.

Листування колаборанта з російською розвідкою

Однак співробітники СБУ викрили російського агента, задокументували його злочини та затримали у власному помешканні. Під час обшуків у затриманого вилучили мобільний телефон із його листуванням з російською розвідкою та банківську картку, на яку росіяни переказували чоловіку гроші за виконані завдання. За даними прокуратури Черкаської області, за кожне завдання колаборант отримував від 50 до 100 доларів. Зв’язок із росіянами чоловік підтримував через Telegram.

«Завдяки швидкому реагуванню української спецслужби вдалося своєчасно поінформувати командування Сил оборони для убезпечення підрозділів українських військ», – зазначили у СБУ.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту Росії про підозру у державній зраді, що вчинена в умовах воєнного стану. Зараз він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.