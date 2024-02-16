Киянину загрожує довічне ув'язнення

У Києві співробітники Служби безпеки України затримали чергового російського агента. Чоловік на початку повномасштабного вторгнення намагався допомогти росіянам захопити столицю. Про це повідомили у п’ятницю, 16 лютого, у прес-службі СБУ.

Слідчі встановили, у лютому-березні 2022 року чоловік намагався виявити для росіян місця базування українських захисників, які брали участь у боях за Київ. Насамперед окупантів цікавили опорні пункти і вогневі позиції бійців Центру спеціальних операцій «А» СБУ на території та околицях міста. Щоб зібрати необхідну інформацію, російський агент обходив вулиці міста та намагався приховано фіксувати локації українських оборонців.

«Серед масиву інформації окупанти сподівались ідентифікувати бойові позиції українських спецпризначенців, щоб завдати по них прицільні повітряні удари. Однак агресору не вдалося реалізувати свої плани», – пояснюють у СБУ.

Коли російські окупанти зрозуміли, що захопити Київ їм не вдасться, чоловік припинив працювати на користь окупантів. Але згодом з ним зв’язався російський куратор та доручив киянину поширювати у соцмережах тези кремлівської пропаганди. Це мало виглядати, як «загальні настрої жителів Київщини». У дописах на власній Facebook-сторінці киянин вихваляв окупантів та закликав до захоплення столиці України.

Під час обшуків у затриманого виявили комп'ютерну техніку та мобільні телефони із доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь країни-агресора.

Слідчі Служби безпеки України оголосили жителю Київщини підозри за чотирма статтями Кримінального кодексу України: державна зрада, розпалювання національної ворожнечі, пропаганда війни, а також виправдовування збройної агресії Росії проти України. Чоловіку загрожує довічне ув’язнення.