Чоловік намагався передати інформацію до Росії та Ірану

Співробітники Служби безпеки України у Миколаєві затримали інженера-конструктора стратегічного підприємства «Укроборонпрому». Чоловік намагався передати документацію з українськими розробками до Росії та Ірану. Про це у четвер, 15 лютого, повідомили у прес-службі СБУ.

Слідчі встановили, що чоловік мав передати інформацію росіянину, який працює на одному із російських машинобудівних заводів та співпрацює зі спецслужбами країни-агресора. Ще один замовник – громадянин Ірану, який раніше в Україні вже був засуджений за шпигунство. Зараз він перебуває у близькосхідній країні та працює на іранську розвідку під прикриттям посадовця місцевої компанії з виробництва високотехнологічної продукції. Обидва іноземці діяли окремо один від одного, а зв’язок з українським інженером підтримували через анонімні у месенджери.

«За наявними даними, зарубіжні спецслужби сподівались отримати новітні розробки України для налагодження серійного виробництва власних комплектуючих для військових кораблів. Серед основних компаній, що планували використати українські технології, були російські заводи, які будують судна для військового флоту Росії», – йдеться у повідомленні.

Втім, Служба безпеки України вчасно викрила інженера-зрадника та запобігла передачі за кордон стратегічно важливих розробок України.

Під час обшуку у затриманого вилучили мобільний телефон, який він використовував для копіювання секретних документів та комунікації з іноземними шпигунами.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Зараз він перебуває під вартою. Підозрюваному загрожує довічне ув’язнення. Правоохоронці встановлюють всіх причетних до злочину.