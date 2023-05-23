Вирішується питання про вручення керівнику підприємства підозри

СБУ викрила волинську компанію, яка нелегально продавала в Росію комплектуючі до спецтехніки, зокрема, підводних човнів. Продаж здійснювали через фірму-прокладку в одній з країн Європи. Наразі один з підозрюваних вже отримав вирок – йому призначили рік іспитового терміну. Щодо ще одного підозрюваного, який безпосередньо очолював фірму, триває слідство.

Як встановили правоохоронці, схему розробили керівник підприємства у Києві та директор волинської компанії, яка виготовляє високотехнологічні вироби для опорно-поворотних механізмів спецтехніки. Ця продукція використовується для виробництва важкої техніки, у тому числі підводних човнів. Саме ці вироби зловмисники продавали до Росії.

Для маскування підозрювані задіяли фірму на території однієї з європейських країн. Зафіксовано, що керівник цієї фірми співпрацює з терористичними організаціями «Л/ДНР». За схемою, іноземна комерційна структура закуповувала продукцію українського заводу нібито для своїх потреб, а потім переправляла її кінцевим замовникам в Росію.

За підрахунками слідства, з початку повномасштабного вторгнення зловмисники нелегально «експортували» майже 200 тис. одиниць критично важливих виробів.

«У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за ч. 4 ст. 111-1 ККУ (пособництво провадженню господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором), тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Зокрема, планується повідомлення про підозру керівнику волинського підприємства-виробника», – йдеться у повідомленні прес-служби СБУ. Додамо, що санкція цієї статті передбачає максимум до п'яти років ув'язнення.

У прес-службі Офісу Генпрокурора додають, що наразі ухвалено вирок іншому підозрюваному – керівнику столичного підприємства, який сприяв реалізації схеми.

Чоловіка визнали винним за вказаною статтею і призначили йому рік іспитового терміну з позбавленням на десять років права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій.