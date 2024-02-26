У Хмельницькому затримали чоловіка, якого підозрюють у колабораціонізмі

На Хмельниччині викрили колаборанта, який співпрацював із російськими військами під час окупації частини Миколаївської області. За скоєне йому загрожує до 5 років тюрми з конфіскацією майна. Про це 26 лютого повідомили на сторінці СБУ у Хмельницькій області.

За інформацією правоохоронців, до переїзду у Хмельницьку область, чоловік проживав у селищі Новопетрівка Снігурівського району Миколаївської області. Під час окупації він розгорнув польову кухню для угруповань «кадирівців», які зайшли до населеного пункту.

«Колаборант відвозив їжу в окопи, на передові позиції регулярних військ РФ. Крім того, чоловік ремонтував військову техніку кадирівців, які чергували на блокпостах і розграбовували приватні оселі місцевих жителів», – йдеться у повідомленні.

Після звільнення селища фігурант переїхав до Хмельницького як переселенець. Співробітники СБУ викрили зловмисника та встановили його місце тимчасового проживання. Наразі триває розслідування. За колабораційну діяльність підозрюваному загрожує до 5 років тюрми з конфіскацією майна.