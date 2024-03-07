Зловмисниця перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув’язнення

Контррозвідка Служби безпеки України викрила і затримала агентку російських спецслужб, яка допомагала росіянам в підготовці нової повітряної атаки на цивільну інфраструктуру Одеси. Про це повідомила прес-служба відомства у четвер, 7 березня.

Як розповіли в спецслужбі, окупанти доручили своїй агентці виявити локації протиповітряних комплексів на території Одеси для того, аби уникнути української ППО під час нової атаки. Особливий інтерес у росіян викликали місця базування зенітно-ракетних установок на прибережній території міста. Окупанти хотіли дізнатися інформацію про наявність у місцевих портах військових суден, які оснащені засобами протиповітряної оборони.

Куратором місцевої мешканки, яку дистанційно завербували у січні, виявився очільник розвідгрупи угруповання російських військ, яке дислокується у тимчасово окупованому Севастополі.

Перед затриманням агентки СБУ поетапно задокументувала всі її злочинні дії були з «перших кроків» розвідувальної активності. Це дозволило завчасно поінформувати командування Сил оборони про нову загрозу повітряних ударів та підготуватися до захисту.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що у середу, 6 березня, внаслідок російського удару по портовій інфраструктурі Одеси загинули п'ятеро людей. Удар по місту росіяни нанесли у момент, коли в ньому проходила зустріч президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса. Втім у ЗСУ не вважають, що російський ракетний удар по Одесі пов’язаний із візитом голови держави.