Підозрюваній загрожує до 12 років ув'язнення

Співробітники Служби безпеки України затримали на Харківщині російську інформаторку. Жінка, зокрема, допомогла окупантам коригувати ракетні удари по Ізюму. Про це у понеділок, 11 березня, повідомили у прес-службі СБУ.

Слідчі встановили, поплічниця Росії – місцева жителька, яка з березня 2022 року співпрацювала з воєнною розвідкою країни-агресора. До співпраці її залучив бойовик окупаційного угруповання Південного військового округу Росії. Він познайомився з жінкою у заборонених «Однокласниках», а потім дав завдання розвідувально-підривної діяльності.

«Серед основних її завдань було відстежування маршрутів руху військових колон ЗСУ у напрямку передової. Також вона намагалась встановити місця найбільшого зосередження українських захисників з важким озброєнням. Крім того, зловмисниця звітувала окупантам про наслідки повітряних атак РФ по території області», – йдеться у повідомленні.

Щоб зібрати інформацію ворожа поплічниця обходила місцевість, а також розпитувала своїх знайомих. Отримані відомості вона передавала бойовику, а він вже доповідав кадровому співробітнику головного управління генштабу ЗС Росії.

Під час обшуків у помешканні затриманої правоохоронці виявили мобільний телефон із доказами злочинних дій.

Наразі жінці повідомили про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану. Підозрювана перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.