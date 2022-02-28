Близько 19:00 мешканці Броварів почули обстріли та вибух

Російські військові атакували місто Бровари біля Києва з повітря, внаслідок чого постраждало шестеро людей. Попередньо відомо, що авіаналіт відбувся на військовий радіолокаційний центр.

Близько 19:00 російський літак здійснив кілька обстрілів у Броварах, що біля Києва. За інформацією радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, росіяни завдали удар по військовому радіолокаційному центру. Таку ж інформацію підтверджують окремі місцеві жителі Броварів.

За даними міського голови Броварів Ігоря Сапожка, внаслідок авіанальоту постраждали шестеро людей.

Усіх місцевих жителів Броварів закликають не покидати бомбосховищ. Також відомо, що проїзд з Києва у Бровари наразі перекритий.

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