Про загибель хмельничанина повідомили у навчальному закладі, де він навчався

24 лютого росіяни атакували ракетами місто Бровари. Під час двох ракетних ударів загинули шестеро людей, серед яких військовий із Хмельницького Назар Кравчук. Ще 12 людей отримали поранення.

«З глибоким сумом повідомляємо, що під час бойових дій в Україні 24 лютого у місті Бровари від ударів російський військ крилатими ракетами по військових частинах та частині міста, загинув випускник Хмельницького НВО №28 Назар Кравчук. Уся шкільна родина висловлює співчуття родині загиблого. Вічна пам’ять та слава герою», — написали у офіційній спільноті навчального закладу сьогодні, 25 лютого.

Це вже другий загиблий мешканець Хмельницької області внаслідок нападу російських військ на Україну. Раніше ZAXID.NET повідомляв, що 24 лютого, під час вторгнення російської армії на територію в Херсонської області загинув житель села Тарасівка Кам’янець-Подільського району Олексійчук Богдан.

Українська армія упродовж 24 лютого втратила 137 військових у боях із російською армією, що здійснила нову масштабну атаку на Україну. Ще 316 українців отримали поранення.

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