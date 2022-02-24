Від початку нового нападу росіян на Україну загинули 57 українців

У бою в Херсонській області загинув житель Кам’янець-Подільського району Богдан Олексійчук. Під час боїв з росіянами у Херсонській області за сьогодні загинули 13 людей, з них двоє дітей і дев’ять військових. Також були поранені 17 військових.

У четвер, 24 лютого, під час вторгнення російської армії на територію в Херсонської області загинув житель села Тарасівка Кам’янець-Подільського району Олексійчук Богдан. Про загибель військового повідомив «Незалежний громадський портал».

Від початку нового нападу на Україну, від ранку 24 лютого, через агресію російської армії загинули 57 українців – цивільних і військових, ще 169 українців отримали поранення. Як повідомив радник міністра МВС Вадим Денисенко, за добу зафіксовано 393 обстріли України, зокрема і по цивільних об'єктах.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що Хмельницький центрі служби крові звернувся до мешканців області із проханням прийти та здати кров усіх груп. Кров для поранених військових та цивільних можна здати цілодобово.

У четвер уночі президент Росії Володимир Путін оголосив війну Україні. Одразу після цього росіяни почали рекетні обстріли об'єктів військової на цивільної інфораструктури Києва, Харкова, Дніпра, інших міст України.

Хроніка вторгнення – у прямій трансляції ZAXID.NET