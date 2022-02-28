Переговори тривали понад п’ять годин

У Гомельскій області на українсько-білоруському кордоні завершились перші переговори української та російської делегації про припинення війни в Україні. Вони тривали понад п’ять годин. Поки що про припинення вогню сторони не домовилися.

«Відбувся перший раунд переговорів, під час яких обговорювалися умови припинення вогню та бойових дій на території України. Сторони визначили низку пріоритетних тем, по яких намітили певні рішення. Для того, щоб ці рішення отримали можливість імплементації, сторони поїхали у свої столиці для консультацій. Також сторони обговорили можливість проведення другого раунду переговорів найближчим часом», – повідомив представник української делегації радник голови ОП Михайло Подоляк.

Україну на переговорах представляли голова фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія, міністр оборони України Олексій Резніков, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі Андрій Костін, народний депутат Рустем Умєров та заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський спершу відмовився вести переговори з Росією у Мінську, оскільки саме зі сторони Білорусі 24 лютого в Україну зайшли російські військові та техніка. Однак 27 лютого, після телефонної розмови з президентом Білорусі Олександром Лукашенком​ в Офісі президента повідомили, що українська делегація зустрінеться з російською на кордоні з Білоруссю біля річки Прип'ять.

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