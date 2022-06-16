Польща надала українським містам матеріали для захисту пам'яток

У столиці Польщі Варшаві створили Центр відбудови України, який допоможе українським містам захистити пам’ятки від руйнування під час війни та допоможе їм з відбудовою. Окрім того, Варшава буде залучена до підготовки заявок на включення трьох міст України до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, повідомляє TVN Warszawa.

Як зазначають у мерії Варшави, після налагодження регулярної співпраці з українськими містами Варшава запускає різні ініціативи, які допоможуть підготуватися до реконструкції пошкоджених пам’яток.

«Уже в перші дні війни у Варшаві почали збирати матеріали для охорони українських пам’яток. Ми зібрали понад 500 протипожежних ковдр, а також негорючі тканини, пакети кріпильних стрічок, плит ДСП та електрогенераторів, майже 2000 вогнегасників. Завдяки надісланим з Польщі матеріалам вдалося убезпечити пам’ятники у Львові, а мішки з піском захистили пам’ятники у Харкові. Збір триває, але настав час для наступного рівня підтримки. Тому ми створюємо Центр відбудови України», – сказав президент Варшави Рафал Тшасковський.

Міська рада Варшави ініціює такі рішення: створити платформу для обміну інформацією між польськими та українськими містами, збір матеріалів для охорони пам’яток, підтримка Варшави щодо внесення українських міст до списку ЮНЕСКО, фонд реконструкції України та праця над планом відбудови української спадщини з фахівцями в різних галузях. Варшавський офіс реставраторів вже розпочав співпрацю з українцями. У дистанційних консультаціях беруть участь пам’яткоохоронці з Харкова, Хортиці, Чернівців, Чернігова, Дніпра, Києва, Львова, Луцька, Сум та Запоріжжя.

Окрім того, три міста України хочуть подати заявки для внесення їх до спадщини ЮНЕСКО, і варшавські фахівці допомагають у підготовці документів на подання заявок. Йдеться про історичний центр портового міста кінця XVIII-XIX ст. Одеси, історичний центр Чернігова з собором св. Бориса і Гліба XII ст. та Спасо-Преображенським собором XI ст., а також площа Свободи та Держпром у Харкові – перший хмарочос СРСР, збудований у 1928 році в стилі конструктивізму.

Центр відбудови України також збиратиме гроші на реконструкцію пам’яток. Для цього буде використано спеціальний фонд, створений Організацією міст всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Він передбачає закупівлю матеріалів для охорони пам’яток, інвентаризація та 3D-сканування об’єктів під загрозою руйнування, а у майбутньому також реставрацію пам’яток після закінчення війни.

Експерти Центру відбудови України розпочнуть роботу над планом відновлення українських міст. Вже зараз можна починати планувати і обговорювати, що обов’язково має бути збережене, а що можна змінити у плануванні українських міст.