Міста північної, східної та південної частини України зазнали суттєвих руйнувань

Українські урядовці та європейські партнери напрацьовують великий план післявоєнної відбудови України. Деякі країни вже висловили готовність допомогти у відновленні окремих регіонів. Зокрема, конкретні обіцянки пролунали для Житомирської, Київської та Миколаївської областей. Про це на брифінгу 12 травня повідомив заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга.

Він зазначив, що Україна отримала чіткі підтвердження ініціативи шефства європейських країн над конкретними містами України.

«Британія підтримає Київ та Київську область, Данія – Миколаївську, балтійські держави готові підтримати Житомирську область. Ми і надалі працюємо з нашими партнерами, щоб це був великий план відбудови нової України», – повідомив Андрій Сибіга.

Нагадаємо, раніше британський архітектор Норман Роберт Фостер, лауреат Імператорської та Прітцкерівської премій, зголосився брати участь у відбудові Харкова. Також були обіцянки допомоги для відбудови конкретних об’єктів. Зокрема, прозвучала заява від посла Азербайджану про готовність допомогти відбудувати музей в Охтирці на Сумщині. А німецький футбольний клуб відновить знищений стадіон на 12 тис. глядачів у Чернігові.