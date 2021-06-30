У Львові почав діяти простір «РадіоГараж». В основі проекту — звук, мистецтво та технології. Новий мультимедійний осередок облаштували в приміщенні старого гаража на першому поверсі в будинку Львівського радіо на вул. Князя Романа, 6.

Будинок XX століття. Від 1930-их років у ньому працює центр радіомовлення Львова.

«Ми маємо столітню будівлю, в якій клямки, фацетоване скло, двері — все автентичне. Це сам будинок є музеєм, а поза тим це музей медіа для нашого міста. Тому, я думаю, це унікальна штука. Дуже приємно, що місто знайшло можливість неагресивно адаптовувати, не реконструйовувати, а адаптовувати цей будинок до нових використань», — розповів історик Богдан Шумилович.

Тут не стільки намагалися відреставрувати закинуте приміщення, скільки розкрити та законсервувати все автентичне. Від розписів на стінах — до замурованих вікон. Ще розкрили і мініатюрний унікальний дворик.

«Насправді цінність того дворика в тому, що він є, що він функціонує таким, який він є. В нас тут буде, в тому невеликому просторі, експозиція одної скульптури», — зазначає проектантка Оксана Шумелда.

В цьому просторі тепер вируватиме життя. Відтепер діє ще один вхід — із вулиці Нижанківського. Тут відкриватимуть виставки, проводитимуть майстерні, дискусії та освітні програми. Можна буде слухати радійні медіаархіви. А ще оглядати та вслухатися й в історію всього Львова.

«Як на мене, найважливіше те, що ми відкрили це в центрі Львова, що це приміщення віддали комунальному підприємству, що тут не ще одна забігайлівка чи ще якісь отакі структури. А це буде простір для людей, для дітей», — розповіла в.о. директора ЛКП «Львівське радіо» Мирослава Лубкович.

І це все лише частина унікального для України проекту — інтерактивного музею радіо. Експозиції розташують на другому поверсі, та попереду ще чимало роботи.

А стіни будівлі Львівського радіо досі пам’ятають голос, скажімо, Івасюка. Назагал буде кілька відділів різних історичних періодів. Експонати передадуть навіть з-за кордону. Закликають і львів'ян приносити свої радіораритети.

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