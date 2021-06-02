У планах – покриття прозорим скляним дахом внутрішнього двору Палацу Лозинського, де розташована художня галерея

Львівська національна галерея мистецтв імені Бориса Возницького уклала договір на виготовлення проекту мультифункціонального мистецького простору на вул. Стефаника, 3. На першому етапі потрібно провести інженерне обстеження прилеглих будівель та археологічні, історичні та інші дослідження. Згодом, до кінця 2021 року, буде виготовлена проектна та робоча документацію, повідомляє сайт «Наші гроші. Львів».

У планах Галереї – покриття прозорим скляним дахом внутрішнього двору Палацу Лозинського і облаштування там пасажу. Також планується побудувати фондосховища із підвальними приміщеннями.

Проект має передбачити місце для проведення презентацій, виставок, майстер-класів, прес-конференцій. Будівля, ймовірно, матиме 3 поверхи, але поверховість та інші деталі щодо будівлі уточнять після отримання містобудівних умов та обмежень, а також після проведення усіх досліджень.

«Ми плануємо створити мультифункціональний майданчик, де могли би відбуватись різні події. Другою важливою задачею є розширення фондосховища, щоб працівникам та музейним предметам було комфортніше. Але як воно буде, ми дізнаємось тільки після проведення усіх досліджень. Тоді ми будемо обговорювати, у якій формі ми це зможемо реалізувати. Однозначно має бути прозоре накриття над двориком, все решта уточнимо. Звичайно, багато залежить і від фінансування. Але ми віримо, що все вдасться», – розповів ZAXID.NET речник Галереї мистецтв Василь Мицько.

Нагадаємо, у Палаці Лозинського, після проведення реставраційних робіт, відкрилась оновлена експозиція.

Довідка:

Львівська національна галерея мистецтв – один з найбагатших музеїв України, збірка якого налічує понад 64 тисячі творів світового та національного мистецтва. Часом заснування галереї прийнято вважати 14 лютого 1907 року, коли львівський магістрат закупив декілька приватних збірок, серед яких високим художнім рівнем відзначалась колекція подільського землевласника Івана Яковича. Привезена до Львова у лютому 1907 року, вона лягла в основу новоствореної Міської галереї.

Щодо будинку на початку вулиці Оссолінських, то його було збудовано у 1872-1874 роках за проектом архітектора Філіпа Покутинського для графині Ізабелли Дідушицької. Герб роду Дідушицьких досі прикрашає фасад. Згодом будинок перейшов у власність історика та колекціонера Владислава Лозинського (1843-1913), який розмістив там свою велику колекцію творів мистецтва, меблів, зброї та порцеляни.

Влітку 1914 року будинок став власністю галереї. Зараз тут розташований відділ «Європейське мистецтво ХІХ-ХХІ ст.». Гордістю збірки є твори Франсуа Жерара, Яна Матейки, Яцека Мальчевського, Михайла Бойчука, Петра Холодного, Ярослави Музики та ін.