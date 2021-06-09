Державний «Укрексимбанк» виставив на аукціон права вимоги за кредитними договорами збанкрутілого Львівського автобусного заводу (ЛАЗ). Банк планує продати лот щонайменше за 76,5 млн грн. Заставним майном за угодами між «Укрексимбанком» та ЛАЗом є головний виробничий корпус заводу, виробниче обладнання, комплекс монастиря та костелу, а також інші виробничі та допоміжні будівлі.

Аукціон призначений на 5 липня в системі «Prozorro.Продажі».

«Укрексимбанк» продає право вимоги за двома валютними кредитними угодами, укладеними 2004 року. Станом на травень 2021 року заборгованість Львівського автобусного заводу разом із оплатою послуг арбітражного керуючого перед банком становить 76,58 млн грн.

У заставі «Укрексимбанку» перебувають 13 будівель, зокрема головний виробничий корпус площею 123 тис. м2, колишня актова зала заводу – пам’ятка архітектури місцевого значення «Комплекс монастиря ордену кармелітів босих та костелу Матері Божої Шкаплерної» площею 4,3 тис. м2, виробниче обладнання, склади, майстерні та інші об’єкти. Загалом на території ЛАЗу розташовані понад 30 виробничих та допоміжних будівель, на решту претендують інші кредитори заводу.

13 заставних будівель банку наразі арештовані судом на вимогу поліції, яка розслідує незаконну перереєстрацію майна та коштів заводу на київську компанію, афілійовану із власником ЛАЗу, громадянином РФ Ігорем Чуркіним. Кримінальне провадження було порушене на початку 2020 року, його терміни кілька разів пролонгували, востаннє суд продовжив розслідування до листопада поточного року.

У разі, якщо лот продадуть, право вимоги за кредитами ЛАЗу перейде від «Укрексимбанку» до нового власника.

«Цей актив є інвестиційно привабливим, в тому числі, для подальшого продажу або співучасті в проектах», – йдеться в повідомленні банку.

Опис заставного майна, зображення Укрексимбанку (натисність для збільшення)

Нагадаємо, Львівський автобусний завод (ЛАЗ) — колись найбільше підприємство України (часів СРСР) з випуску тролейбусів та автобусів різного призначення. Воно було засноване 1945 року. Загальна територія заводу перевищує 56 га.

На початку 2000-х Фонд державного майна продав контрольний пакет акцій ЛАЗу фірмі російського бізнесмена Ігоря Чуркіна. Перед Євро-2012 завод постачав автобуси для міст України, які приймали чемпіонат.

Після приватизації підприємство кілька разів змінювало назву, в різні періоди воно називалося «ЛАЗ», «Пасавтотранс», «Завод комунального транспорту», холдингова компанія ЛАЗ, «Львівський автобусний завод», «Львівський автомобільний завод», «Львівські автобусні заводи». Усі вони були зареєстровані за однією адресою – вул. Стрийська, 45.

Ігоря Чуркіна неодноразово звинувачували у доведенні ЛАЗу до банкрутства. Завод припинив свою роботу в жовтні 2014 року, кілька тисяч працівників були звільнені.

Більшість юридичнх осіб, які після приватизації володіли заводом, нині є банкрутами, щодо них триває процедура ліквідації.