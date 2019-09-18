Мерія візьме в оренду львівський костел, щоб врятувати його від руйнування

Пожежа знищила частину даху костелу та перекриття

Львівська міська рада планує взяти в оренду у власника Львівського автобусного заводу костел і монастир кармелітів босих, який розташований на території заводу. Таке рішення дозволить найближчим часом розпочати протиаварійні роботи у костелі, повідомив під час брифінгу 18 вересня заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко.

За словами Москаленка, після нещодавньої пожежі, яка знищила частину даху костелу, пам’ятка перебуває у аварійному стані.

«Цей завод перебуває у приватній власності. У 2018 році об’єкт визнали пам’яткою місцевого значення. З цього моменту не було підписано жодного охоронного договору власником комплексу будівель. В результаті чи то загорання, чи то підпалу пам’ятка зараз є в надзвичайно поганому стані, і руйнування може відбуватися далі. Небезпека є в тому, що цей об’єкт може не вистояти зиму», – розповів Москаленко.

Нинішній стан костелу кармелітів босих на території ЛАЗу (фото організації «Дослідники Львова»)

Відтак міський голова Львова Андрій Садовий звернувся з листом до арбітражного керуючого ТЗоВ «Львівський автобусний завод» Андрія Надлонка з проханням віддати місту комплекс костелу і монастиря в оренду.

«Це єдиний варіант, який сьогодні можна вчинити, щоб ця пам’ятка не була зруйнована», – пояснив Москаленко.

За його словами, вартість орендної плати буде визначена після обстеження костелу кармелітів.

Директор департаменту «Адміністрація міського голови» Євген Бойко своєю чергою повідомив, що римо-католицька церква також зголосилася допомогти місту з реставрацією костелу.

«До міського голови надійшло звернення від митрополита Мечислава Мокшицького про готовність швидко долучатися до робіт, які будуть пов’язані з виведенням за аварійного стану та реставрації цих будівель. Місто спільно з церквою буде робити всі кроки, щоб ці роботи швидко розпочати», – повідомив він.

Після того, як місто узгодить із власником костелу умови оренди приміщень, представники мерії зможуть провести аудит приміщень і визначитися з кошторисом для відновлення пам’ятки. Яким чином колишній костел буде використовуватись після реставрації, місто вирішить спільно з церквою.

Нагадаємо, пожежа у костелі кармеліток босих трапилась уночі 20 серпня цього року. Внаслідок пожежі згоріла частина даху костелу і пошкодилось перекриття. Напередодні пожежі львів’яни створили петицію про порятунок приміщень костелу і монастиря. 25 вересня ця петиція набрала необхідні 500 голосів для розгляду депутатами Львівської міськради.

Костел та монастир кармелітів босих збудували у 1938 році. Після Другої світової війни приміщення костелу використовувались як магазини та станція техосблуговування, а згодом костел перейшов у приватну власність у складі автобусного заводу. У 2018 році комплекс костелу із монастирем внесли у перелік пам’яток архітектури місцевого значення.