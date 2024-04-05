Львівська міськрада продала приміщення в центрі міста за понад мільйон гривень
Під час торгів вартість нерухомості зросла вдвічі
Управління комунальної власності Львівської міської ради продало приміщення на просп. Свободи за 1,12 млн грн. Приміщення купив місцевий підприємець Максим-Микита Микитин.
Йдеться про продаж нежитлового приміщення мезоніну на просп. Свободи, 47 загальною площею 20 м2. Приміщення не є частиною пам'ятки культурної спадщини.
Приміщення виставили на продаж 21 березня зі стартовою ціною 553,6 тис. грн. Аукціон провели 4 квітня на сайті електронних торгів Prozorro. Продажі. Участь у торгах взяли двоє покупців – Максим-Микита Микитин та ПП «Мозаїк». Найвищу ціну – майже 1,12 млн грн – запропонував Максим-Микита Микитин. При цьому, його пропозиція відрізнялась від конкурента лише на 1 грн.
За даними аналітичної системи YouControl, Максим-Микита Микитин вказаний як власник і директор ТОВ «Емі Про» та ТОВ «Приват Інжиніринг».