Ідеться про приміщення мезоніну на просп. Свободи, 47 у Львові

Управління комунальної власності Львівської міської ради продало приміщення на просп. Свободи за 1,12 млн грн. Приміщення купив місцевий підприємець Максим-Микита Микитин.

Йдеться про продаж нежитлового приміщення мезоніну на просп. Свободи, 47 загальною площею 20 м2. Приміщення не є частиною пам'ятки культурної спадщини.

Приміщення виставили на продаж 21 березня зі стартовою ціною 553,6 тис. грн. Аукціон провели 4 квітня на сайті електронних торгів Prozorro. Продажі. Участь у торгах взяли двоє покупців – Максим-Микита Микитин та ПП «Мозаїк». Найвищу ціну – майже 1,12 млн грн – запропонував Максим-Микита Микитин. При цьому, його пропозиція відрізнялась від конкурента лише на 1 грн.

За даними аналітичної системи YouControl, Максим-Микита Микитин вказаний як власник і директор ТОВ «Емі Про» та ТОВ «Приват Інжиніринг».