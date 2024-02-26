Ідеться про приміщення підвалу і першого поверху на вул. Шевченка, 4 у Львові

Управління комунальної власності Львівської міської ради продало комунальне приміщення на вул. Шевченка за 7,2 млн грн. Приміщення купило ТзОВ «Транс Континентал Сервіс».

Йдеться про продаж нежитлових приміщеннь підвалу та першого поверху на вул. Шевченка, 4 загальною площею 103,4 м2. Із 2021 року ці приміщення орендує ТзОВ «Транс Континентал Сервіс». Термін оренди – 5 років. Приміщення розташовані у пам’ятці архітектури місцевого значення.

Приміщення виставили на продаж 2 лютого зі стартовою ціною 7,12 млн грн. Аукціон провели 23 лютого на сайті електронних торгів Prozorro. Продажі. Участь у торгах взяли двоє покупців – ФОП Михайло Навроцький і ТзОВ «Транс Континентал Сервіс». Найвищу ціну – 7,2 млн грн – запропонувала компанія «Транс Континентал Сервіс». При цьому, її пропозиція відрізнялась від конкурента на 78,6 тис. грн.

За даними аналітичного порталу YouControl, «Транс Континентал Сервіс» зареєстроване у 2019 році у Львові на вул. Шевченка, 4 та займається ресторанним бізнесом. Компанія належить мешканці Великого Любіня Христині Панчук і мешканцю Рогатина Володимиру Бояру.

Додамо, що продані приміщення розташовані у памʼятці архітектури місцевого значення. Будинок №4 на вул. Шевченка збудували у 1909 році за проектом Карела Боубліка в стилі пізньої сецесії.