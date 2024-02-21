Ділянка розташована на вул. Нагірній, біля будинку №70

Управління земельних ресурсів Львівської міської ради продало комунальну ділянку на північній околиці міста за 1,4 млн грн. Землю купив львівський підприємець Святослав Настасяк.

Йдеться про продаж 0,087 га землі на вул. Нагірній, поблизу будинку №70. Ділянка належить до земель житлової та громадської забудови та призначена для будівництва житлового будинку.

Ділянку виставили на продаж 19 січня зі стартовою ціною 1,3 млн грн. Аукціон провели 20 лютого на сайті електронних торгів Prozorro. Продажі. Участь у торгах взяли двоє покупців – Святослав Настасяк і Степан Демчина. Найвищу ціну – 1,4 млн грн – запропонував Святослав Настасяк. При цьому, його пропозиція відрізнялась від конкурента лише на одну гривню.

За даними аналітичного порталу YouControl, Святослав Настасяк зареєстрований у Львові на вул. Трильовського, працює в ІТ. Упродовж останніх років брав участь у аукціонах із продажу землі та нерухомості у Львові та області.