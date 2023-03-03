Будинок 76 на вул. Стрийській у Львові

У міськраді Львова повідомили, що 1 березня управління комунальним майном продало з аукціону два приміщення – приміщення першого поверху на вул. Стрийській, 76 та підвальне приміщення на вул. Городоцькій, 117.

У приміщенні на Стрийській, 76 площею 36,2 м2 розташований магазин «Продукти». В аукціоні взяли участь 10 учасників. ПП «Престиж-Сервіс» перемогло в торгах, запропонувавши на 1 гривню більше, аніж другий учасник Андрій Квятковський – 5 млн 15 тис. 1 грн.

Власником ПП «Престиж-Сервіс» є львів’янин Ігор Цільник, якому належить найбільша мережа алкомаркетів у Львові «Чарка до свята» (понад 200 магазинів). У 2021 році Ігор Цільник лише за пів року купив з аукціону 12 комунальних приміщень.

Додамо, що за даними YouControl, другий учасник – Андрій Квятковський – пов’язаний із охоронною фірмою «Ірбіс», що належить до компаній групи родини Димінських.

У другому аукціоні на нежитлові приміщення підвалу площею 52,7 м2 на вул. Городоцькій, 117 взяли участь троє охочих. ПП «Кар-Сиб» запропонувало на 49 копійок більше, аніж ПП «Мозаїк» і стало переможцем.

У цьому будинку міськрада продала підвальне приміщення

ПП «Кар-Сиб» належить Ігорю Юрзі та Романові Савчуку. Останній є також власником ТзОВ «Візит-ЛВ», що зареєстроване у тому ж будинку на вул. Городоцькій, що і викуплене приміщення. ТзОВ «Візит-ЛВ» займається неспеціалізованою оптовою торгівлею.

Власником ПП «Мозаїк» є львівський ді-джей Вадім Браун, який, за даними YouControl, також є власником закладу «Перша Ліпша» та «Боїм» (разом із Олександром Черноголовом).