Катер уразили шістьма дронами українського виробництва

Російський ракетний катер «Івановєц», який знищили 1 лютого дрони Головного управління розвідки МО України, ліквідували оператори спецпідрозділу безпілотників воєнної розвідки України «Група 13». У катер влучили морськими дронами шість разів, повідомили у прес-службі ГУР у неділю, 4 лютого.

У коментарі The Warzone очільник ГУР Кирило Буданов повідомив, що ракетний катер «Івановєц» затонув після шістьох влучань. Проти судна українські оператори дронів випустили морські ударні системи MAGURA V5.

«Місію спланували та реалізували оператори спецпідрозділу безпілотників воєнної розвідки України “Група 13”. Судно чорноморського флоту Росії потопили ударними системами MAGURA V5 українського виробництва. Було шість прямих влучань у корпус. Внаслідок отриманих пошкоджень корабель перекинувся на корму і затонув», – повідомив Кирило Буданов.

За даними ГУР, морський автономний безпілотний роботизований апарат MAGURA – сучасна система українського виробництва, яка виконує низку функцій: розвідувальну, спостережну, протимінну, пошуково-рятувальну та бойову.

Нагадаємо, 1 лютого дрони українських розвідників потопили «Івановєц» прямими влучаннями у корпус.За даними ГУР, корабель дав крен на корму і затонув. Пошуково-рятувальна операція російських окупантів на Донузлаві, згідно з попередньою інформацією, успіху не мала. Зазначимо, втрата ракетного катера такого типу є серйозним ударом по Чорноморському флоту Росії, оскільки на озброєнні у Чорному морі є лише три таких судна. Катер був носієм протикорабельних ракет «Москіт», які Росія досі не використовувала проти України.