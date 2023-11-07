Донеччанин Андрій Лишенко, який в складі терористичної «ДНР» брав участь у боях на території Херсонщини

Галицький районний суд Львова виніс вирок 20-річному вихідцю з міста Шахтарськ Донецької області Андрію Лишенку, який на Херсонщині на боці РФ воював проти української армії. Чоловіка визнали винним в державній зраді, участі у терористичній організації і незаконному збройному формуванні. За сукупністю злочинів він заочно отримав 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За матеріалами справи, 24 лютого 2022 року Лишенко добровільно прибув до пункту збору мобілізованих терористичної організації «ДНР» у Донецьку.Чоловік вступив до незаконно створеної 1-ї роти 5-го стрілецького батальйону 113-го стрілецького полку мобілізаційного резерву так званої «ДНР», що входить до складу 34 бригади 49 армії РФ. Там отримав військове обмундирування, стрілецьку зброю і боєприпаси до неї.

Як встановили слідчі, до 1 червня минулого року Лишенко брав участь у боях проти Сил оборони України на території тимчасово окупованої Херсонської області.

У матеріалах справи міститься доказ — опубліковане в YouTube-каналі проекту Inform Napalm відеозвернення мобілізованих так званої «ДНР» до Владіміра Путіна, які жаліються на погані умови, відсутність забезпечення та постійне перебування на лінії бойового зіткнення. У свою чергу, Лишенко на відео каже, що його батько має інвалідність другої групи і потребує догляду, тому нібито він не хоче далі воювати.

Також суду надали протоколи допиту свідків, один з яких впізнав по фото Лишенка та підтвердив його особу.

Слухання справи відбувалося за відсутності обвинуваченого, оскільки він переховується від українських правоохоронних органів. Ймовірно, наразі чоловік перебуває в Шахтарську, а на своїй особистій сторінці «Вконтактє» постить світлини з окупації, на кшталт фото, де він разом з дівчиною стоїть на фоні меморіалу в Донецькій області.