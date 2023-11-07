СБУ затримала російського наводчика

У Харкові співробітники СБУ затримали чоловіка, який навів «Іскандер» на житлові будинки у центрі міста 6 жовтня 2023 року. Тоді внаслідок влучання ракети загинули 10-річний хлопчик та його бабуся, десятки цивільних отримали поранення.

Як повідомили у СБУ у вівторок, 7 листопада, для підготовки ракетної атаки чоловік передав росіянам електронні координати цілей з прив’язкою до місцевості.

Слідчі встановили, навідником виявився чоловік, який працював майстром на місцевому підприємстві, що займається будівництвом автодоріг та мостів. Російська спецслужба завербувала його дистанційно через Telegram. Чоловік фіксував місця базування та переміщення українських військ на території регіону.

«Отриману інформацію передавав до російського гру через зв’язкового з тимчасово окупованої частини на сході України. Ним виявився один з колишніх ватажків терористичної організації «ЛНР» на прізвисько «Шаман», якому СБУ раніше повідомила про підозру», – йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у затриманого виявили 4 мобільні телефони та 7 sim-карток різних мобільних операторів із доказами листування з росіянами, банківські картки, на які надходили гроші від російського ГРУ та понад 10 тис. доларів, отриманих від росіян.

Слідчі Служби безпеки повідомили чоловіку про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою. Навіднику загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, 6 жовтня 2023 року росіяни завдали ракетного удару по центру Харкова. Внаслідок влучання загинув 10-річний хлопчик і його бабуся, їх тіла з-під завалів дістали рятувальники. 28 людей отримали поранення, серед них 11-місячна дитина.