Житель Херсонщини сплачував податки до російського бюджету

Співробітники Служби безпеки України затримали чоловіка, який після окупації правобережної частини Херсонщини добровільно почав співпрацювати з росіянами. Як повідомили у прес-службі СБУ у вівторок, 7 листопада, очільник місцевого підприємства, яке займалося пасажирськими перевезеннями на території регіону, після захоплення обласного центру зареєстрував компанію в місцевій окупаційній адміністрації.

Чоловік отримав від мінтранспоту Росії так званий «дозвіл» на здійснення міжміських перевезень. Херсонець регулярно сплачував збори та податки до російського бюджету.

«Він мав намір розширити свій бізнес й на інші тимчасово захоплені регіони на сході та півдні України, зокрема на території Криму», – повідомили у СБУ.

Після деокупації Херсона чоловік під виглядом переселенця виїхав до Кривого Рогу. Там він планував відкрити нове підприємство з автоперевезень. Втім, співробітники СБУ затримали чоловіка у його тимчасовому помешканні та повідомили про підозру у пособництві Росії. Затриманому загрожує до 12 років ув’язнення.