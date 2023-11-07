СБУ затримала перевізника, який після захоплення Херсона працював на Росію
Перевізник на Херсонщині сплачував податки до бюджету Росії
Співробітники Служби безпеки України затримали чоловіка, який після окупації правобережної частини Херсонщини добровільно почав співпрацювати з росіянами. Як повідомили у прес-службі СБУ у вівторок, 7 листопада, очільник місцевого підприємства, яке займалося пасажирськими перевезеннями на території регіону, після захоплення обласного центру зареєстрував компанію в місцевій окупаційній адміністрації.
Чоловік отримав від мінтранспоту Росії так званий «дозвіл» на здійснення міжміських перевезень. Херсонець регулярно сплачував збори та податки до російського бюджету.
«Він мав намір розширити свій бізнес й на інші тимчасово захоплені регіони на сході та півдні України, зокрема на території Криму», – повідомили у СБУ.
Після деокупації Херсона чоловік під виглядом переселенця виїхав до Кривого Рогу. Там він планував відкрити нове підприємство з автоперевезень. Втім, співробітники СБУ затримали чоловіка у його тимчасовому помешканні та повідомили про підозру у пособництві Росії. Затриманому загрожує до 12 років ув’язнення.