Чоловік мобілізувався до лав Нацгвардії, щоб шпигувати на користь росіян

У Київській області правоохоронці затримали чоловіка, який мобілізувався до лав Національної гвардії та працював на російську розвідку, повідомила у вівторок, 17 жовтня, Служба безпеки України.

За інформацією СБУ, чоловік за вказівкою російської воєнної розвідки збирав розвіддані про дислокацію та переміщення бойових підрозділів «Гвардії наступу» МВС України. Передусім росіян цікавила інформація про місця базування загонів швидкого реагування 4-ї штурмової бригади оперативного призначення «Рубіж». СБУ стверджує, що ці розвіддані інформатора були потрібні окупантам для підготовки та здійснення прицільних повітряних ударів по українських об’єктах із застосуванням ракет і дронів-камікадзе.

Російського агента, яким виявився місцевий житель, затримали на території однієї з військових частин Нацгвардії. Російські спецслужби залучили чоловіка до співпраці ще до його мобілізації у Сили оборони.

«У поле зору агресора він потрапив як активний користувач мережевих інтернет-ігор, де він періодично публікував свої антиукраїнські коментарі. До виконання завдань розвідувально-підривної діяльності він приступив після його призову до однієї з військових частин Нацгвардії. Збір розвідданих російський “кріт” здійснював у період, коли його залучали до охорони місць розташування військової техніки, озброєння та боєприпасів Сил оборони. Отримані відомості передавав окупантам через месенджер у вигляді медіафайлів з електронними координатами українських об’єктів», – зазначили в СБУ.

Під час обшуків у чоловіка правоохоронці вилучили мобільний телефон, який він використовував для листування з російською розвідкою. Наразі йому повідомлено про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану. Він перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років ув’язнення.