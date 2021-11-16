Суддя Вижницького райсуду призначив жінці 51 грн штрафу

Вижницький райсуд Чернівецької області оштрафував мешканку села Лукавці Любов Дмитрову, яка зателефонувала на спецлінію «102» й обматюкала працівника поліції. Як йдеться в постанові суду, інцидент трапився ще 17 вересня, для чого жінка телефонувала правоохоронцям невідомо. Під час засідання буковинка щиро розкраялась в скоєному та попросила сильно не карати її.

«Любов Дмитрова 17 вересня близько 16:55 год зателефонувала на спецлінію «102», під час розмови жінка висловлювалась в адресу поліцейського нецензурною лайкою. Жінка вчинила дрібне хуліганство. У судовому засіданні вину визнала, щиро кається, просить суворо не карати», – йдеться в постанові Вижницького райсуду за 12 листопада.

Розглянувши справу, суддя Вижницького райсуду Андрій Осокін визнав винною буковинку й призначив їй штраф 51 грн, окрім цього жінка має заплатити 454 грн судового збору. Зазначимо, таке покарання є виховною мірою, адже дрібне хуліганство зазвичай карається штрафом від 340 грн.