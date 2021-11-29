Хлопець умисно вбив матір та 8-річну сестру, а тіла скинув у колодязь

Верховний суд України визнав справедливим рішення про довічне ув'язнення 22-річного буковинця, який два роки тому вбив матір і 8-річну сестру. Вбивство трапилась ще у вересні 2019, а виніс вирок про довічне ув’язнення хлопцю Кіцманський райсуд в грудні 2020. Буковинець не погодився з вироком суду й подав касаційну скаргу. Як повідомили сьогодні, 29 листопада, в офісі генерального прокурора, Верховний суд визнав довічне ув’язнення справедливим вироком для буковинця.

Згідно з вироком Кіцманського райсуду, у вересні 2019 року на ґрунті тривалих конфліктів зі своїми родичами 22-річний буковинець завдав своїй 40-річній матері понад 30 ножових поранень. Відомо, що до вбивства хлопець готувався заздалегідь. Свою 8-річну сестру вбив, бо вона стала свідком події. Щоб приховати сліди злочину, тіла потерпілих скинув у колодязь, а сам виїхав за межі області. Проте правоохоронці невдовзі знайшли чоловіка на залізничному вокзалі у Києві й затримали.

Розглянувши рішення в грудні 2020, суддя Кіцманського райсуду Людмила Масюк визнала хлопця винним у подвійному вбивстві й засудила до довічного ув'язнення.

На вирок суду захисник 22-річного буковинця подав скаргу до касаційного суду з проханням змінити рішення з довічного ув'язнення на менш суворе. Як йдеться в постанові Верховного суду, захисник доводив, що хлопець вчинив злочин вперше, раніше не був судимим, має позитивні відгуки за місцем навчання та є інвалідом II групи. Засуджений має ментальне відхилення та перебуває на обліку у психіатра.

Верховний суд вирішив, що порушень закону під час рішення засудити хлопця довічно не було. А призначення довічного ув'язнення є справедливим, тому залишив вирок райсуду без змін. Зазначимо, постанова набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною й оскарженню не підлягає.