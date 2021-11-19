З міського бюджету виділили кошти на демонтаж самовільних конструкцій, однак фактично його не проводили

Мерія Чернівців у п’ятницю, 19 листопада, заявила про розкрадання попередніми чиновниками міських коштів за допомогою фальсифікацій документів про демонтаж МАФів. Про корупцію в одному з департаментів повідомила прес-служба управління порядку та контролю з благоустроєм Чернівецької міськради.



За версією управління порядку, чиновники колишнього департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин у 2020 році уклали угоди з чернівецьким приватним підприємством про демонтаж незаконно розміщених МАФів та будівельних конструкцій в місті. Кошти на демонтаж з бюджету виділили, однак фактично ніякого демонтажу не проводилось.

«За декілька днів до угод були долучені документи про нібито виконання всіх робіт і передачу всього майна на збереження в КП «Чернівецьке тролейбусне управління». На підставі цих документів одразу були перераховані кошти на рахунок цієї приватної компанії. Натомість посадові особи ЧТУ пояснили, що більшу частину ніби-то демонтованих МАФів і будівельних конструкцій ніколи не бачили й на відповідальне зберігання не приймали, а деякі на території підприємства є, але були доставлені туди декілька років тому», – йдеться в повідомленні прес-служби управління порядку.



Також там заявили, що в деяких випадках самі власники майна, яке підлягало демонтажу, самостійно демонтовували свої об’єкти й вивозили на власні території. Проте по документах значиться, що вони зберігаються на території тролейбусного управління й на їх зберігання місто виділило кошти.

Зазначимо, в повідомленні прес-служби не уточнюють назву компанії, яка отримувала кошти на демонтаж МАФів, так само не говорять про суму збитків. Речниця міськради Анастасія Кокоянчук розповіла ZAXID.NET, що матеріали перевірки скерували у поліцію й правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Цю інформацію ZAXID.NET підтвердила речниця чернівецької поліції Тетяна Андрійчук.