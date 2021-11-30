Обидві сестри в день зникнення були одягені в чорні куртки й мають світле волосся

Поліція Буковини розшукує двох сестер-школярок з села Верхні Петрівці, які в понеділок, 29 листопада, пішли до ліцею і зникли. Відомо, що 13-річна Олена та 15-річна Аліна Плетенові так і не з'явилися на уроках в ліцеї й додому не повернулися. Про розшук школярок прес-служба поліції повідомила у вівторок, 30 листопада.

«13-річна Олена та 15-річна Аліна Плетенові є мешканками села Верхні Петрівці Чернівецького району. Вчора, 29 листопада, вранці дівчатка пішли до місцевого ліцею, але на уроках так і не були й наразі їхнє місцезнаходження невідоме», – йдеться в прес-служби поліції.

Зникла 13-річна Олена близько 166 см зросту й худорлявої тілобудови. Школярка має світле волосся, сині очі, а також шрам над губою. Відомо, що вдягнена дівчина була у чорну куртку, синю шапку та чорні штани.

Старша сестра 15-річна Аліна нижча – 160 см зросту, дівчина середньої тілобудови. Школярка має також світле волосся, сині очі. В день зникнення була одягнена в чорну куртку та сині джинси.

Правоохоронці просять повідомити на спецлінію «102» будь-яку інформацію, що допоможе у пошуках сестер.