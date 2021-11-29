Троє дорослих не постраждали, однак дитина наразі знаходиться в лікарні з отруєнням

У центрі Чернівців вночі понеділка, 29 листопада, чадним газом отруїлись троє дорослих та п'ятирічна дівчинка. Дитину госпіталізували до лікарні, дорослі ж не постраждали. Як повідомила прес-служба АТ «Чернівцігаз», причиною отруєння стала відсутність тяги у вентиляційному каналі.

«У центрі Чернівців, внаслідок отруєння продуктами горіння, постраждали троє дорослих та дитина 5 років, яку госпіталізували. Як з’ясувалося, причиною отруєння продуктами згорання стала відсутність тяги у вентиляційному каналі. Наразі квартиру відключили від газопостачання», – йдеться в повідомлення АТ «Чернівцігаз».

Зазначимо, щоб уникнути отруєння чадним газом, в приміщенні, де працюють газові прилади, мають бути дотримані дві головні умови: постійний доступ свіжого повітря та безперешкодний витік відпрацьованих газів через вентиляційний канал.

Якщо все-таки не вдалось уникнути отруєння чадним газом, треба негайно викликати швидку. До приїзду медиків потерпілого треба вивести на свіже повітря та послабити його одяг, аби полегшити дихання. Також людині при отруєнні варто піднести до носа змочений у нашатирному спирті тампон та напоїти її міцною кавою.