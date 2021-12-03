Організували підпільний цех 10 мешканців Вашківецької громади

У Чернівецької області правоохоронці викрили 10 мешканців Вашківецької громади, які підпільно виготовляли й продавали алкогольні напої. Про викриття угрупування повідомила в п’ятницю, 3 грудня, прес-служба поліції. Відомо, що для виробництва зловмисники використовували контрабандний спирт.

«Поліцейські з’ясували, що 10 жителів Вашківецької територіальної громади облаштували вдома масове виробництво фальсифікованих алкогольних напоїв. Порушники використовували спирт, завезений в Україну контрабандним шляхом. Розливаючи контрафактний алкоголь у скляні пляшки з етикетками відомих виробників горілки, зловмисники реалізовували його через мережу магазинів», – йдеться в повідомленні прес-служби поліції.

Під час обшуків правоохоронці вилучили 2,8 тис. пляшок горілки з етикетками відомих торгових марок, близько 9,5 тис. літрів спирту. За підрахунками поліцейських, вартість вилученого алкоголю 1 млн грн. Крім того, у помешканні знайшли також порожні пляшки з етикетками, картонні коробки та чорнові записи. Усі докази відправили на експертизу.

Наразі відкрили кримінальне провадження за ознаками статей 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) та 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) ККУ. Триває розслідування.