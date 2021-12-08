Для п’ятимісячного малюка з Нового Роздолу Віталіка Головченка треба терміново до кінця року назбирати 150 тис. євро. Немовляті необхідна трансплантація печінки. Операцію готова провести бельгійська клініка, але сім’я має час на збір грошей до 30 грудня.

Як розповіли батьки немовляти, дитину довго обстежували і не могли встановити діагноз. Хлопчик народився з «жовтушкою», яка довго не проходила. Потім лікарі запідозрили гепатит. Кінцевий діагноз: атрезія жовчовивідних шляхів (ІІІ тип).

«Маючи не повних два місяці, син переніс операцію по Касаї, яка, на превеликий жаль, жодного результату не дала. Єдиний шанс на життя для нашого сина — трансплантація печінки. Печінка працює відносно стабільно лише при підтримуючій терапії час від часу, але після трансплантації діти з таким діагнозом отримують шанс на життя. Але ні я, ні тато, ні близькі рідні не можемо бути донорами для нашого єдиного синочка, що стало ще більшою трагедією для нас», – розповіла мама хлопчика Іванна.

Батьки пояснюють, що через втрачений час у дитини почав розвиватись цироз печінки, що скорочує терміни до трансплантації. У сім’ї є лише три тижні для збору 150 тис. євро. І вони просять допомогти їм врятувати єдину дитину.

Усю інформацію можна дізнатися на сайті благодійного фонду, який їм допомагає, і на сторінці у Facebook.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк 5168 7451 1317 0069 — Головченко Іванна (мама)

МоноБанк 5375 4114 0706 5577 — Головченко Іванна (мама)

Кредобанк 5355 1755 7981 3726 — Головченко Іванна (мама)