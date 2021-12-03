Минув рівно місяць з того моменту, як вдалося зібрати 50 млн грн на найдорожчий у світі укол для маленької львів’янки Вікторії Полюги. Цей місяць видався нелегким для її сім’ї: тривали ледь не цілодобові приготування документів, перемовини з американською клінікою.

«День в день до 18-ої години ми робили всі документи, які могли зробити в Україні, а після 18 години робили з нашими американськими колегами усі документи, які треба були від них. Адже коли в нас 18 година, то в Америці лише прокидаються», – розповідає батько Вікторії Назар Полюга.

Сім’я вже спакувала валізи в далеку дорогу. Крім особистих речей, беруть з собою вертикалізатор і корсет для сидіння, спецхарчування для дитини. Після введення препарату сімю консультуватиме дієтолог, нутріціолог, які будуть підбирати для Вікторії харчування.

Дати, коли саме введуть Вікторії найдорожчий у світі препарат вартістю у 50 млн грн, ще не знають.

«Ми записані спочатку на огляд, аналізи, ще будемо здавати аналіз на сумісність цього препарату. Хоча ми вже його здавали, коли подавалися на лотерею, в нас все нормально. Але ми мусимо перестрахуватися. Коли будуть результати аналізу, тоді вже призначать дату введення препарату», – пояснила мама дівчинки Мар'яна Коцовська.

Втім, щоденні вправи, які мама навчилась робити Вікторії ще в Італії на реабілітації, дали результат. Дитина вже може довше стояти у вертикалізаторі і сидіти у корсеті.

«Ми були на огляді в лікарки, яка нас бачила до Італії, то і вона також зауважила, що у Вікторії рефлекси в ніжках покращилися, вона стукає, а в неї аж ніжка смикається. Раніше, перед від’їздом, в неї в колінах вже майже не було рефлексів. Віримо, що від уколу в нас ще краще і швидше показники підуть вверх», – розповідає мама дівчинки.

У Америці Вікторія лікуватиметься від чотирьох до шести тижнів. Потім буде ще реабілітація знову в Італії.

Нагадаємо, для півторарічної львів’янки Вікторії Полюги зі спінальною м’язовою атрофією (СМА) зібрали необхідні близько 50 млн грн на укол Zolgensma, який допоможе врятувати їй життя. Збір грошей розпочався навесні цього року. У дівчинки рідкісне генетичне захворювання – спінальна м’язова атрофія (СМА). Ця недуга ослаблює тіло та забирає здатність тримати голову, ходити, а далі – ковтати та дихати. Цей укол необхідно зробити у віці до двох років.

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