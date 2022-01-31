Поліцейські затримали групу людей, які планували влаштувати у центрі Києва масові заворшення. У цих акціях протесту мали взяти участь білизько 5000 осіб. Про це на брифінгу повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в понеділок, 31 січня.

Міністр розповів, що до заворушень зловмисники намагалися залучити до 5 тис. людей, з яких 1,5 тис. мали складати так звані «тітушки». Останні, зі слів Монастирського, мали влаштувати сутички із поліцейськими.

«Це планувалося заздалегідь, обов’язково мало бути насильство серед учасників мітингу», – заявив він.

Монастирський розповів, що на заворушення зловмисники також заготовили спеціальну штучну кров, яка в результаті конфліктів із поліцейськими мала начебто пролитися серед активістів.

Для цього зловмисники також підготовлені нібито медиків, які мали засвідчити «поранення» учасників протестів і показати це на усіх центральних телеканалах. Загалом під час акції планували також підпалювати автомобільні шини, димові шашки, фаєри, а також викорситовувати вогнегасники.

Перша така акція мала пройти 31 січня під Офісом президента. Монастирський уточнив, що такі заворушення планували влаштувати також у Сумській, Чернігівській, Полтавській і Черкаській областях. Він заявив, що головна ціль таких заворушень – дестабілізація ситуація в Україні.

За даними Нацполії, загалом організатори сутичок закупили 2000 листівок, 320 прапорів, 200 фаєрів, 200 димових шашок, 20 шин, 10 вогнегасників, 12 радіостанцій, а також медичні жилети та бутафорську кров.

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