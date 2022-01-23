Євген Мураєв неодноразово потрапляв у скандали через свої проросійські заяви

Міністерство закордонних справ Великої Британії заявило, що володіє інформацією про плани Росії встановити проросійського лідера в Києві. Потенційним кандидатом на роль російського ставленика є колишній народний депутат України Євген Мураєв, йдеться в офіційній заяві британського МЗС, опублікованій ввечері у суботу, 22 січня.

Такий варіант розглядається на тлі ймовірного повномасштабного вторгнення в Україну.

«У нас є інформація, що уряд Росії планує встановлення в Києві влади проросійського лідера, якщо вирішить вторгнутися та окупувати Україну. Як потенційний кандидат розглядається колишній народний депутат Євген Мураєв», – йдеться у заяві.

У британському зовнішньополітичному відомстві зазначили також, що у цьому питанні спецслужби РФ працюють із низкою чиновників часів колишнього президента Віктора Януковича.

Зокрема, називаються колишній прем'єр-міністр Микола Азаров, екс-заступник голови уряду Сергій Арбузов, перший заступник прем'єр-міністр Андрій Клюєв та колишній голова РНБО Володимир Сівкович. Більшість із названих чиновників перебувають у РФ.

Деякі з них мають контакти з офіцерами російської розвідки, які зараз причетні до планування нападу на Україну, заявляють у Великій Британії.

Очільниця МЗС Великої Британії закордонних справ Ліз Трасс заявила, що ця інформацію «проливає світло на масштаби російської діяльності, спрямованої на підрив України, і дає змогу зрозуміти мислення Кремля».

«Позиція Великої Британії щодо України також зрозуміла. Ми однозначно підтримуємо її суверенітет і територіальну цілісність в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи Крим. Україна – незалежна, суверенна держава», – йдеться у заяві, яку цитує «Громадське».

Хто такий Євген Мураєв?

Євген Мураєв народний депутат України 7-го та 8-го скликань, колишній голова Зміївської районної державної адміністрації Харківської області, власник проросійського телеканалу «НАШ», був власником телеканалу «NewsOne».

У 2019 році балотувався на посаду президента України від партії «Наші», але знявся з реєстрації у ЦВК на користь Олександра Вілкула. Того ж року балотувався до Верховної Ради від партії «Опозиційного Блоку» як безпартійний.

Мураєв неодноразово потрапляв у скандали через свої проросійські заяви. Він заявляв, що бойові дії на Донбасі є нібито «громадянським конфліктом», бо «Росія допомагає «ДНР» і «ЛНР» грошима, технікою, інструкторами, так само як США допомагали ВСУ і Нацгвардії». Крім цього, називав Революцію Гідності «державним переворотом», нагадує «Українська правда».

Реакція Мураєва і Росії

Зранку у неділю, 23 січня, МЗС Росії закликало міністерство закордонних справ Великої Британії «припинити займатися провокаціями».

«Дезінформація, яку розповсюджує британське міністерство закордонних справ, є ще одним свідченням того, що саме країни НАТО на чолі з англосаксами загострюють напруженість навколо України. Ми закликаємо британське міністерство закордонних справ припинити провокаційну діяльність, припинити поширювати дурниці та сконцентруватися на вивченні історії татаро-монгольського ярма», – цитує російське агентство ТАСС представника МЗС РФ.

Вочевидь пропозиція МЗС держави-агресора «вивчати історію» стосується дещо ранішої заяви очільниці МЗС Великої Британії Ліз Трасс про те, що Україна за свою довгу історію переживала різні вторгнення «від монголів до татар».

Сам Євген Мураєв у коментарі CNN заявив, що «нема чого коментувати» щодо звинувачень, оскільки він є громадянином України і все ще стикається з російськими санкціями.