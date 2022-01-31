Юрій Голубан нагороджений п’ятим президентом України Петром Порошенком орденом «За заслуги» ІІІ ступеня

Колишнього полковника поліції Юрія Голубана, якого підозрювали у зв’язках із терористами «ЛНР» та «ДНР», затримали у справі про підготовку масових заворушень у низці міст України. Про це повідомили одразу кілька українських новинних сайтів, зокрема РБК-Україна та Обозреватель.

Про затримання групи людей, які планували масові заворушення повідомив у понеділок, 31 січня, голова МВС Денис Монастирський, не назвавши прізвищ затриманих.

«Акція, яка планувалася, була спрямована на насильницькі дії, на організацію масових заворушень... щоб розхитати та дестабілізувати ситуацію в країні», – сказав Монастирський і додав, що заворушення мали відбуватися в Києві, а також у Сумській, Чернігівській, Черкаській та Полтавській областях. На організацію провокацій планували витратити понад мільйон гривень.

За його словами, затримані організатори мали досвід роботи у правоохоронних органах, а СБУ перевіряє їхній зв’язок із бойовиками «ЛДНР» та спецслужбами Росії.

Водночас низка українських ЗМІ, зокрема «РБК-Україна» з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах повідомили, що мова йде про Юрія Голубана.

«Це Голубан Юрій Степанович, був командиром роти у складі батальйону «Восток» у так званій «ДНР». Якщо подивитися його біографію, то в 2018 звільнився з посади заступника начальника тренінгового центру ГУНП в Київській області», – розповів співрозмовник видання.

Джерело додало, що Голубан виконував організаторські повноваження, а також мав залучити до заворушень ще близько «200 своїх людей»

Журналіст Юрій Бутусов повідомив, що Голубан є одним із головних підозрюваних. Він начебто «намагався передати 850 тис. гривень особам, які нібито мали на його замовлення вчинити низку провокацій для дискредитації державної влади».

Хто такий Юрій Голубан?

Юрій Голубан став відомий після конфлікту з нардепом Володимиром Парасюком на блокпосту «Слов’янськ» Донецької області 14 березня 2017 року. Тоді між учасниками торговельної блокади Донбасу серед яких був Парасюк та співробітниками Нацполіції та Нацгвардії виник конфлікт. За офіційною версією поліції, учасники блокади, які їхали із Харкова у Слов'янськ нібито відмовилися проходити стандартну перевірку і цим спровокували конфлікт з правоохоронцями. У результаті семеро поліцейських отримали тілесні ушкодження.

Наступного дня Голубан та ще троє силовиків за сприяння депутатів від «Народного фронту» і «Блоку Петра Порошенка» незаконно потрапили до сесійної зали Верховної Ради. Із парламентської трибуни Голубан намагався пояснити причини сутички із Володимиром Парасюком. Але оскільки прихід військовослужбовців у парламент відбувся з порушенням регламенту, віце-спікерка ВРУ Оксана Сироїд оголосила ранкове засідання закритим і таким чином не дозволила Голубану виступити.

Дещо пізніше з’явилася інформація про те, що на початку АТО у 2014 році Голубан брав участь у бою проти українських силовиків під Карлівкою. Зрештою під тиском журналістів та громадськості СБУ розпочала кримінальну справу проти Голубана.

У лютому 2019 року тодішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков говорив, що щодо Голубана тривало розслідування, його було звільнено з органів. За його словами, коли слідство почало з'ясовувати деталі, стало зрозуміло, що у 2014 році Голубан понад місяць «невідомо де знаходився». Проте точних доказів його провини не було.

У 2017 році колишній ватажок бригади бойовиків «ДНР» «Восток» Олександр Ходаковський заявив, що Голубан у 2014 році воював у лавах незаконних збройних формувань проти української армії та силових структур. Сам Голубан це заперечував. Про перебування Голубана у лавах терористів свідчить також і відео, яке оприлюднили журналісти у 2017 році. Тоді ж Служба безпеки України порушила проти нього кримінальну справу за звинуваченням у державній зраді.

Через скандал Голубана було звільнено у 2018 році. Але правової оцінки його діям та ймовірному перебуванню у лавах терористів не дано й досі.

Колишній нардеп Володимир Парасюк у коментарі ZAXID.NET зазначив, що не здивований сьогоднішнім затриманням, оскільки «людина, яка тоді жила брехнею, не могла жити по-іншому зараз».

«Я йому сказав, що його дорога дуже коротка і вона закінчиться, або в тюрмі, або ще в якомусь місці. Однак у 2017 році учасникам блокади Донбасу було важко протистояти машині пропаганди на чолі з тодішнім президентом та головою МВС. Вони залучили чимало засобів, щоб очорнити учасників блокади Донбасу. А такі люди як Голубан були їм для цього потрібні», – розповів екс-нардеп.

Парасюк також висловив обурення через те, що Юрій Голубан був нагороджений п’ятим президентом України Петром Порошенком орденом «За заслуги» ІІІ ступеня попри те, що нагороди не були удостоєні чимало справжніх захисників України.

Нардеп згадав і виступ Голубана в парламенті, який спровокував скандал і відбувся всупереч регламенту.

«Цікаво, що скажуть тепер ті депутати, які у 2017 році з порушенням законів України та на догоду президенту виводили його (Голубана – ред.) до трибуни Верховної Ради та аплодували. Чи згадають щось, а чи мовчатимуть», – сказав Володимир Парасюк.

Ситуацію з затриманням Голубана прокоментувала також колишня спікерка ВРУ Оксана Сироїд. У своєму дописі на Facebook вона нагадала, що у березні 2017 року була змушена закрити пленарне засідання Верховної Ради, щоб запобігти злочину.

«В цей день Юрій Голубан та його колеги незаконно увірвалися до зали пренарних засідань. Допомагали їм у цьому народні депутати з Народного фронту та Блоку Петра Порошенка, які провели їх до приміщення парламенту та змусили охорону відчинити двері зали пленарних засідань», – написала Сироїд.

Вона також зазначила, що станом сьогодні є достатньо доказів, які свідчать, що все це «відбувалося з ініціативи та режисури тодішнього президента та голови Верховної Ради».

Сироїд висловила сподівання, що сьогоднішні події дадуть поштовх розслідуванню тих подій.

«Ані Генеральний прокурор, ані парламентський комітет на мої звернення не відреагували і не провели належного розслідування цього випадку. Натомість Президент Порошенко разом з іншими «патріотами» намагався зібрати голоси за мою відставку», – написала Оксана Сироїд.

15 березня 2017 року народний депутат України (VIII скликання) Ігор Луценко звинуватив командира роти поліції особливого призначення ГУНП у Донецькій області полковника поліції Юрія Голубана у «вбивстві наших бійців під Карлівкою», назвавши поліцейського сепаратистом.

«Є такий сепаратист, який вбивав наших бійців під Карлівкою, Юрій Голубан. Так от його завели, щоб він виступав з трибуни українського парламенту. От таких от кадрів понабирав пан Аваков до себе в Беркут, оці всі нові так звані новостворені структури, і от такі кадри там зараз функціонують, і зараз інших не знайшлося, щоб тільки таких от завести на парламентську трибуну, щоб вони виступали», – сказав народний депутат Ігор Луценко.