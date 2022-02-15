Президент РФ Володимир Путін і канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрілися в Москві

У вівторок, 15 лютого, під час прес-конференції канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента Росії Володимира Путіна журналісти двічі запитали у російського президента, чи буде війна в Європі.

Журналістка Deutsche Welle запитала Путіна: «Чи буде війна в Європі? Чи виключаєте ви війну в Європі?». Також Путіна запитали, чи може він виключити напад на Україну. На що Путін дав розгорнуту, але не зовсім конкретну відповідь.

«Щодо війни в Європі. Пан федеральний канцлер тільки-но зараз сказав, що люди його покоління (а я належу до його покоління) насилу уявляють якусь війну в Європі. І сказано це, звичайно, стосовно ситуації навколо України. Але ж ми з вами були свідками війни в Європі, яка була розв’язана саме блоком НАТО проти Югославії. Велика військова операція з нанесенням ракетно-бомбових ударів по одній із європейських столиць – Белграду. Це ж було? Без санкції Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Це дуже поганий приклад, але він був», – сказав президент держави-агресора.

Він наголосив, що спроби вийти з ситуації дипломатичним шляхом триватимуть, і саме від результату перемовин залежатимуть подальші дії Росії.

Він додав, що надалі Росія діятиме «за планом», який складатиметься «відповідно до обстановки на місцях», однак про те, як вона складатиметься, ніхто не знає.

Путін наполягає на поверненні НАТО до конфігурації 1997 року з подальшим його нерозширенням, а також виступає проти розміщення біля російських кордонів бойових ударних комплексів.

Окремо він наголосив на тому, що Росія – проти вступу України в НАТО.

«Обговорюються питання вступу України до НАТО. Говорять, цього не буде завтра. А коли? Післязавтра? А що це для нас змінює у історичній перспективі? Повністю нічого. Ми чуємо, що Україна сьогодні не готова до вступу до НАТО. Ми знаємо цю тезу. І відразу кажуть, що її завтра не приймуть. А чи приймуть тоді, коли її підготують до цього? Але нам це може бути вже пізно. Тому ми хочемо вирішити це питання зараз. Ось зараз, найближчим часом, у рамках переговорного процесу», – заявив Путін і додав, що НАТО і США сприймуть його заклопотаності «в серйоз».

Нагадаємо, Росія зосередила біля кордону України 140 тис. військових, а також військову техніку, включно з авіацією. Американська розвідка прогнозує, що напад Росії на Україну станеться 16 лютого або в найближчі дні.

Водночас Росія заперечує наміри вторгнення в Україну і готова вести перемовини дипломатичним шляхом. Водночас міністр закордонних справ держави-агресора Сергій Лавров наголосив, що перемовини не можуть тривати нескінченно.