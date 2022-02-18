Розвіддані США свідчать про те, що відведення військ РФ з навчань, у тому числі від західних кордонів, є частиною інформаційної тактики для того, щоб ввести Сполучені Штати та їхніх партнерів по НАТО в оману. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на власні джерела.

Згідно з останніми даними американської розвідки, заяви Росії є частиною дезінформації, а додаткові розвіддані свідчать про передбачуваний намір Росії інсценувати хімічну атаку на місцевих жителів та звинуватити у цьому «США і НАТО».

Джерела ресурсу стверджують, що Росія продовжує нарощувати військові сили на кордоні з Україною на тлі загострення на Донбасі. Також Вашингтон стурбований російсько-білоруськими навчаннями «Союзна рішучість-2022», які досі відбуваються «на доступній відстані від українського кордону». Розвіддані свідчать,що ці маневри також можна використовувати як прикриття для нападу на Україну.

Як інформував ZAXID.NET, раніше Росія вже повідомляла про відведення частини військ від кордонів України, але США, Велика Британія та Україна заявили, що цього не бачать. Натомість у Білому домі повідомляли, що РФ додатково перекинула до кордонів ще 7 тис. військових – тепер їх понад 150 тис. Про нарощування сил повідомили і в британській розвідці.

Натомість військові експерти аналітичного центру Atlantic Council повідомили про те, що Росія фактично завершила підготовку до широкомасштабної наступальної операції та, ймовірно, могла б здійснити подальше вторгнення в Україну менш ніж за 12 годин.