У середу, 23 лютого, за наказом президента Володимира Зеленського в Україні розпочинається призов резервістів в особливий період. Генштаб Збройних сил України пояснив, хто саме підлягає призову, що потрібно знати резервістам та назвав терміни проходження служби.

Хто підлягає призову та скільки триватиме служба

Призову підлягатимуть резервісти першого оперативного резерву першої черги (ОР-1) від 18 до 60 років: офіцери так і рядовий та сержантський склад. Призов розпочнеться відсьогодні, тобто 23 лютого. Максимальний термін служби – 1 рік.

Вони мають самостійно з’явитись у свої військові частини або у Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, за телефонним дзвінком або ж отримавши повістку. Якщо резервіст з тих чи інших причин, не може бути призваним, йому необхідно особисто надати документи, які це підтверджують.

Що робити резервістам після призову

Резервісти оперативного резерву першої черги проходитимуть службу у тих військових частинах і за тим фахом, в яких вони проходили службу до цього та підписали контракт для проходження служби в оперативному резерві.

Як приклад, під час попередньої служби військовий був водієм-механіком у військовій частині А0000, тому призиватимуть його в цю ж частину, на цю ж військово-облікову спеціальність, пояснив Генштаб ЗСУ.

Генштаб ЗСУ запевни, що за призваними резервістами зберігатиметься робоче місце та середньомісячна заробітна плата.

Хто такі резервісти оперативного резерву першої черги

Як пояюснює Генштаб ЗСУ, резервісти оперативного резерву першої черги — це військові, які звільняються зі строкової військової служби, військової служби за призовом під час мобілізації. «Громадське радіо» уточнює, що йдеться, зокрема, про ветеранів російсько-української війни 2014 року та перших хвиль мобілізації. Категорії визначатиме військове командування.