Ізраїль переніс своє посольство з Києва до Львова
Дипломатичне представництво розпочне свою роботу 22 лютого
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Ізраїль переводить діяльність посольства в Україні з Києва до Львова. Дипломатичне відомство почне свою роботу у новому місті 22 лютого.
«Від завтра вся діяльність посольства переміститься до Львова. Консульські служби у Львові працюють над наданням проїзних документів громадянам Ізраїлю та допомагатимуть громадянам, зацікавленим у виїзді з країни переважно з наземних пунктів перетину в сусідні країни», – повідомили на сторінці посольства у Twitter ввечері 21 лютого.
Також посольство Ізраїлю закликало своїх громадян виїхати з України якомога швидше. Консульська служба у Львові допомагає оформляти документи громадянам Ізраїлю для виїзду з країни.
Цю інформацію підтвердив і міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід.
«Після оцінки ситуації, яку ми зараз ведемо в МЗС, та переговорів з низкою міжнародних органів, я вирішив доручити співробітникам посольства Ізраїлю в Києві, столиці України, переїхати до консульських установ, які відкрилися у Львові на заході України», – написав Яїр Лапід на своїй сторінці в Twitter.
Нагадаємо, з Києва до Львова вже перенесли свої посольства Велика Британія, Канада, Нідерланди, Німеччина та український офіс НАТО.