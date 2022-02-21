Надзвичайний та повноважний посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський

Ізраїль переводить діяльність посольства в Україні з Києва до Львова. Дипломатичне відомство почне свою роботу у новому місті 22 лютого.

«Від завтра вся діяльність посольства переміститься до Львова. Консульські служби у Львові працюють над наданням проїзних документів громадянам Ізраїлю та допомагатимуть громадянам, зацікавленим у виїзді з країни переважно з наземних пунктів перетину в сусідні країни», – повідомили на сторінці посольства у Twitter ввечері 21 лютого.

Від завтра (22.12) вся діяльність посольства переміститься до Львова.



Консульські служби у Львові працюють над наданням проїзних документів громадянам Ізраїлю та допомагатимуть громадянам, зацікавленим у виїзді з країни переважно з наземних пунктів перетину в сусідні країни. — Посольство Ізраїлю (@IsraelinUkraine) February 21, 2022

Також посольство Ізраїлю закликало своїх громадян виїхати з України якомога швидше. Консульська служба у Львові допомагає оформляти документи громадянам Ізраїлю для виїзду з країни.

Цю інформацію підтвердив і міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід.

«Після оцінки ситуації, яку ми зараз ведемо в МЗС, та переговорів з низкою міжнародних органів, я вирішив доручити співробітникам посольства Ізраїлю в Києві, столиці України, переїхати до консульських установ, які відкрилися у Львові на заході України», – написав Яїр Лапід на своїй сторінці в Twitter.

Нагадаємо, з Києва до Львова вже перенесли свої посольства Велика Британія, Канада, Нідерланди, Німеччина та український офіс НАТО.